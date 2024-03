Strage di Erba: rinviata l'udienza per la revisione del processo

Gli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno effettuato richiesta di revisione del processo per la Strage di Erba, ma la data dell’udienza, prevista per oggi, è slittata.

L’udienza per la revisione del processo sulla Strage di Erba

Nonostante la Giustizia li abbia condannati alla pena dell’ergastolo, Olindo Romano e Rosa Bazzi si dichiarano innocenti. Per tale ragione, gli avvocati dei coniugi, con prove a sostegno, hanno richiesto un’udienza per discutere su una revisione del processo per la Strage di Erba.

Il rinvio dell’udienza per la revisione del processo sulla Strage di Erba

Gli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno chiesto alla Corte di Appello una nuova udienza per esaminare le memorie presentate dalle parti civili, prevista per la giornata di oggi, 1 marzo. Tuttavia, l’udienza è stata rinviata ed è stata la difesa a chiedere il rinvio per rispondere adeguatamente al Pg e all’avvocato generale.

La Strage di Erba e la decisione dopo l’udienza per la revisione del processo

Dopo l’udienza gli scenari saranno due, ha spiegato il giudice Valerio de Gioia, consigliere di Corte d’Appello di Roma: