Strage di Erba, Rosa e Olindo in una lettera: "Brutto far uscire la verità?"

I due coniugi hanno scritto una missiva al Tg1 Rai per commentare la notizia del via libera alla revisione del processo

Rosa Bazzi e Olindo Romano hanno scritto una lettera al Tg1 Rai per commentare la notizia del via libera alla revisione del processo. I due coniugi, che stanno scontando l’ergastolo per la strage di Erba, hanno scritto: “Sono 17 anni che non abbiamo diritto di parola, per la maggior parte dei giornalisti siamo dei mostri e basta“.

“Brutto far uscire la verità?”

Nella missiva, firmata da entrambi i coniugi, viene rilanciata l’ipotesi della difesa di una questione di droga dietro quanto accaduto l’11 dicembre 2006: “È troppo brutto far uscire la verità? Che può trattarsi di criminali che hanno fatto tutto questo per la droga?“.

“Sono state diffuse bugie di ogni tipo, se la sono presa con due persone che non sapevano come difendersi che, all’inizio, hanno avuto un avvocato d’ufficio che, durante gli interrogatori, è stato quasi sempre zitto. La gente, fuori si domanda perché abbiamo confessato. Provate a mettervi al nostro posto, soli e spaventati, chiusi in cella per due giorni senza capire cosa stava succedendo. Poi, all’improvviso, arrivano quei due carabinieri che, con la scusa di prendere di nuovo le impronte digitali, mi hanno fatto una testa così, dicendo che era meglio confessare perché avremmo avuto un forte sconto di pena, come succede ai pentiti di mafia” continuano i due nella lettera.

“Siamo innocenti”

“Chiedo solo di riferire che noi, Olindo e Rosa siamo innocenti, che continuiamo ad avere fiducia nella giustizia e che non passa giorno che non pensiamo a quelle povere vittime di una strage che è ancora senza colpevoli” concludono i due coniugi.

