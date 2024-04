Luisa Bordeaux, legale di Rosa Bazzi, condannata in via definitiva all’ergastolo con il marito Olindo Romano per la strage di Erba, si è espressa a Brescia, nella seconda udienza del processo di revisione, oggi 16 aprile.

Le parole della difesa di Rosa Bazzi

«Il mio problema da 17 anni è un cortocircuito: ho in carcere Rosa con una disabilità che ti crea sofferenza tutti i giorni, ma nelle sentenze la valutazione psicopatologica di lei e Olindo Romano è un dato che è mancato e questa per me è la criticità più grave. Non è Rosa che conduce le danze. Rosa si adegua, si allinea, confessa perché qualche minuto prima Olindo gli dice che avrebbe confessato».

Le parole della difesa di Olindo Romano

Nell’arringa di Fabio Schembri, avvocato di Olindo Romano, invece viene affermato che:

«Ci sono tre consulenze che descrivono una dinamica dei fatti completamente diversa da quelli della sentenza e rendono incompatibili Olindo e Rosa come colpevoli della strage di Erba. Le sentenze non hanno spiegato i dubbi, ma li hanno nascosti. Vi chiedo di ammettere i testi e accertare i fatti che devono essere accertati».

Rinviata l’udienza al 10 luglio per Rosa Bazzi e Olindo Romano

La Corte D’appello di Brescia, chiamata a decidere sulla richiesta di revisione del processo avanzata dalla difesa dei coniugi, rinvia l’udienza al prossimo 10 luglio per dare spazio alle brevi repliche e controrepliche delle parti.