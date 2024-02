Come riportano le immagini diffuse nella puntata di “Quarto Grado”, Rosa Bazzi è uscita dal carcere di Bollate nelle ultime settimane per svolgere le sue attività lavorative in un’azienda.

Strage di Erba: Rosa Bazzi esce dal carcere per lavorare

Rosa Bazzi è stata vista uscire dal carcere di Bollate, ma non in seguito a un’assoluzione della sua condanna. Nella puntata di “Quarto Grado” andata in onda su Rete4 lo scorso 23 febbraio condotta da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi , infatti sono state diffuse delle immagini della coniuge di Olindo Romano uscire dal carcere per depositarre dei sacchi dell’immondizia all’esterno di un’azienda.

Come spiega una nota del programma, Rosa Bazzi da gennaio avrebbe il permesso di uscire da parte del magistrato tutti i giorni dal lunedì al venerdì per svolgere delle attività lavorative presso una cooperativa dell’hinterland milanese.

A marzo la nuova udienza

Rosa Bazzi e Olindo Romano sono stati condannati all’ergastolo per la strage di Erba consumatasi l’11 dicembre 2006, nella quale persero la vita Valeria Cherubini, Paola Galli, Raffaella Castagna e il figlioletto Youssef.

Il prossimo venerdì 1 marzo si terrà la prima udienza sull’istanza di revisione del processo presentata dalla difesa dei coniugi e dal pg di Milano Cuno Tartusser.