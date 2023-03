Strage familiare a L'Aquila, parla il fratello del medico: "Mi aveva detto che sarebbe andato al mare con la famiglia"

Emergono nuovi dettagli in merito alla drammatica vicenda della strage familiare che si è consumata a L’Aquila. Ecco gli ultimi aggiornamenti e le dichiarazioni rilasciate dal fratello del medico che ha ucciso i membri della sua famiglia e poi si è tolto la vita.

È davvero una terribile scoperta quella che è stata effettuata nel pomeriggio di venerdì 31 marzo 2023 in una villetta situata in periferia a L’Aquila e più precisamente a Tortoreto, è qui che le Forze dell’Ordine hanno trovato quattro cadaveri.

Nello specifico, Carlo Vicentini, ex primario di urologia avrebbe ucciso la moglie, il figlio, la figlia e poi si sarebbe suicidato. A scoprire quanto accaduto e ad allertare le Forze dell’Ordine sono stati i parenti, che si sono recati all’interno dell’abitazione, dopo aver tentato di mettersi in contatto con la famiglia senza riuscirci.

La strage familiare compiuta da Carlo Vicentini risalirebbe ad almeno 24 ore prima dal ritrovamento dei cadaveri, ma non sono ancora noti ulteriori dettagli. Tutte le vittime sono state trovate in pigiama e nelle rispettive stanze da letto, ciò insieme alle ferite riportate e alla disposizione dei corpi, avvalora l’ipotesi di un omicidio-suicidio.

La figlia di Vicentini, Alessandra, una delle vittime di questa drammatica vicenda era una dietista, che da poco era stata assunta alla Asl di Teramo, mentre il figlio era affetto da sclerosi multipla e a breve si sarebbe laureato in Biologia.

A distanza di poche ore dal ritrovamento dei quattro cadaveri, Giovanni Vicentini, il fratello di Carlo Vicentini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vicenda ed in particolare ecco cos’ha rivelato, secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”:

Le Forze dell’Ordine intervenute sul posto hanno ascoltato anche i vicini di casa della famiglia Vicentini, ma nessuno di loro è stato in grado di indicare con certezza a che ora è stato compiuto l’omicidio-suicidio.

In particolare, ecco che cos’ha dichiarato uno dei vicini di casa del medico, secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”:

“Viviamo in una zona dove il rumore dei colpi può essere facilmente confuso. Non abbiamo sentito nulla di particolare, pur notando che la casa del dottor Vicentini è rimasta chiusa per tutta la giornata di ieri”.