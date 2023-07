È arrivata la sentenza per Alessandro Maja, il 57enne che nel maggio 2022 uccise la moglie e la figlia a martellate: sconterà l’ergastolo.

La Corte d’Assise di Busto Arsizio, che si è occupata del caso, ha condannato all’ergastolo e a 18 mesi di isolamento Alessandro Maja. Il designer 57enne nel maggio 2022 uccise a martellate la moglie Stefania Pivetta, di 56 anni, e la figlia 16enne Giulia, nella villa di famiglia a Samarate, in provincia di Varese, e ridusse in fin di vita l’altro figlio, Nicolò, di 24 anni.

Proprio il 24enne, ultimo “superstite” della famiglia Maja, oltre al padre, ha così commentato la sentenza:

«È giusto così. Non lo perdonerò mai, ma vorrei incontrarlo per capire, per chiedere perché ha deciso di distruggere la nostra famiglia».