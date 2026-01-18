Strategie di Trump per Dominare le Elezioni di Midterm del 2026

Mentre ci si avvicina alle elezioni di metà mandato nel Congresso degli Stati Uniti, la figura di Donald Trump diventa sempre più centrale. Da quando è tornato alla presidenza a gennaio dello scorso anno, il suo pensiero è costantemente rivolto a come affrontare la potenziale ondata di vittorie dei Democratici, comunemente definita tsunami blu.

Con il timore che il partito avversario possa riconquistare il controllo del Senato e della Camera dei Rappresentanti, Trump sta attuando diverse strategie per cercare di influenzare l’esito delle votazioni del prossimo novembre. Le sue preoccupazioni non si limitano a queste elezioni, poiché guarda anche a quelle presidenziali del 2028.

Le paure di Trump e le sue misure preventive

Durante un recente ritiro politico, Trump ha espresso chiaramente la sua ansia: “Dobbiamo vincere le elezioni di metà mandato, altrimenti potrebbero trovare un pretesto per portarmi all’impeachment”. Questa affermazione rivela quanto sia consapevole delle conseguenze di una sconfitta per il suo partito, che potrebbe ostacolare la sua agenda politica.

Una delle sue principali preoccupazioni è che un Congresso dominato dai Democratici potrebbe avviare indagini su di lui e le sue azioni. Per questo motivo, sta cercando di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per influenzare le elezioni, incluso il tentativo di seminare dubbi sull’integrità del processo elettorale.

Riforme sulle modalità di voto

Una delle strategie più discusse da Trump è l’idea di abolire il voto per corrispondenza. Secondo lui, questo sistema sarebbe stato responsabile della sua sconfitta nel 2026, permettendo possibili frodi. Nonostante la mancanza di prove concrete a sostegno di queste affermazioni, Trump ha promesso di guidare un movimento per eliminarlo.

Tuttavia, è importante notare che qualsiasi tentativo di abolire il voto per corrispondenza richiederebbe l’approvazione del Congresso e, senza di essa, potrebbe finire in tribunale. A marzo, Trump ha tentato di limitare la ricezione delle schede elettorali per corrispondenza, ma un tribunale ha bloccato la misura. Attualmente, la Corte Suprema sta esaminando un caso che potrebbe influenzare le regole per il conteggio dei voti per corrispondenza nelle prossime elezioni.

Manipolazione del ridisegno dei distretti elettorali

Un’altra manovra strategica di Trump è quella di spingere i leader repubblicani a ridisegnare i confini dei distritti elettorali per ottenere un vantaggio nelle elezioni. Questa pratica, nota come gerrymandering, è già stata attuata in diversi stati, rendendo i distretti più favorevoli ai repubblicani in luoghi come l’Ohio, il Missouri e il Texas.

I repubblicani detengono attualmente una leggera maggioranza nella Camera, e un cambio nel ridisegno potrebbe consolidare ulteriormente il loro potere. Dall’altro lato, i Democratici stanno cercando di rivendicare seggi attraverso riforme simili in stati come la California e la Virginia. La Corte Suprema potrebbe anche avere un ruolo cruciale nel decidere sul ridisegno dei distretti, specialmente quelli nelle comunità afroamericane e ispaniche.

Attacco alle tecnologie di voto

Inoltre, Trump ha attaccato le macchine per il voto, sostenendo senza prove che siano truccate. Ha manifestato l’intenzione di porre fine al loro utilizzo, un’azione che richiederebbe l’assunzione di migliaia di scrutatori e potrebbe allungare notevolmente i tempi per il conteggio dei voti. Tuttavia, questa è un’altra proposta che richiederebbe l’approvazione statale.

Il censimento e le sue implicazioni

Infine, Trump ha suggerito la possibilità di un nuovo censimento anticipato, escludendo gli immigrati irregolari. Questa idea, se realizzata, avrebbe ripercussioni significative su come gli stati determinano il numero di voti elettorali e i seggi alla Camera dei Rappresentanti. Tuttavia, qualsiasi tentativo di escludere residenti illegali sarebbe destinato a sfociare in battaglie legali e potrebbe violare la Costituzione.

