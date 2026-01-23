Striscia La Notizia ha iniziato la sua stagione 2026 con un formato totalmente nuovo che allunga la durata rispetto alla Striscia che abbiamo imparato a conoscere durante la sua lunga presenza televisiva. Diversi temi discussi e naturalmente non poteva mancare la querelle che ha tenuto e tiene banco tuttora nei media.

Striscia la Notizia e il tema Signorini-Corona

Striscia La Notizia

ha trattato del tema Signorini-Corona che ha tenuto in piedi gli organi d’informazione tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 complici anche i video realizzati da Corona con il suo format “Falsissimo”.

Infatti come riportato da Biccy.it Ezio Greggio ha dato la linea a Valerio Staffelli per il consueto Tapiro che non poteva mancare. Quando Staffelli ha ricevuto la linea è infatti partito lo spezzone di sigla di “Falsissimo” dove Fabrizio Corona balla.

Prendendo la linea Staffelli ha fatto riferimento ad una persona che non è stata citata in questo periodo e che non è nemmeno presente negli archivi di Corona e che quindi doveva necessariamente essere “attapirata”.

Il tapiro consegnato da Staffelli a Fiorello

Staffelli ha ricordato a Fiorello quando aveva chiamato via radio Fabrizio Corona per verificare se non fosse inviaschiato negli scandali cercando conferma direttamente da lui.

Fiorello ha infatti confermato quella telefonata, spiegando di essere stato sempre professionale sul lavoro e che per il momento Corona lo ha definito pulito da eventuali scandali.

Staffelli ha provato ad ottenere un parere sul caso Signorini da Fiorello ma il conduttore ha risposto che “tutto va chiarito nelle sedi opportune” risposta da avvocato ma efficacissima per svicolarsi dal tema.