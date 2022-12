Studente di 12 anni precipita dalle scale: grave dopo un volo di 4 metri ed elitrasportato d'urgenza in ospedale a Bergamo con diverse fratture

Terrore in Lombardia, dove uno studente di 12 anni precipita dalle scale: il ragazzino è grave dopo un volo di 4 metri.

Il brutto incidente si è consumato in una scuola di Saronno nelle prime ore del mattino di oggi. Tutto sarebbe accaduto intorno alle 8.30 di oggi, 13 dicembre, con un bambino di 12 anni che è precipitato nella tromba delle scale mentre si trovava a scuola.

Studente di 12 anni precipita dalle scale

Il ragazzino è stato soccorso e trasportato in ospedale a Bergamo in elicottero. Da quanto si apprende dai media i carabinieri della territoriale stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

In ordine a quello che si è saputo del dramma pare che il 12enne sia caduto da un pianerottolo delle scale interne facendo un volo di 4 metri, questo nei minuti successivi allo squillo della campanella di ingresso. I media spiegano che non è ancora chiaro se l’alunno stesse raggiungendo la sua classe o se stesse seguendo un altro tragitto.

Fratture e traumi per la vittima ricoverata

Purtroppo e da quanto trapela la giovanissima vittima avrebbe riportato alcune fratture, una delle quali a un femore, e lesioni al volto.

A questo punto saranno i sanitari bergamaschi a seguire il percorso di cure per il ragazzino ed individuare eventuali traumi interni e al cranio. I carabinieri della compagnia di Saronno stanno ricostruendo, anche attraverso le testimonianze, quanto successo ed hanno assunto a sit ma con le dovute cautele riservate ai minori alcuni giovani presenti al fatto.