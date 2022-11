Studente di 14 anni morto per un infarto: lutto al Majorana di Bari

Studente di 14 anni morto per un infarto: lutto al Majorana di Bari

Studente di 14 anni morto per un infarto: lutto al Majorana di Bari

Un liceo di Bari piange un giovane di 14 anni che è morto a causa di un infarto.

I Social sono pieni di commenti in cui si esprime il dolore per la perdita. Lo ricordano l’istituto e la dirigente.

Studente di 14 anni morto per un infarto: lutto a Majorana

Si conosce solo il nome della vittima ed è, da quanto si apprende tramite Facebook, Gigi. Il giovane aveva solo 14 anni e un infarto ha messo fine alla sua vita ancora troppo lunga per terminare così. La dirigente scolastica Paola Petruzzelli ha commentato il decesso con queste parole: “Stamattina è stato molto triste arrivare a scuola e sapere che un nostro alunno è volato in cielo per un infarto fulminante.

Una vita di sorrisi, di traguardi, di sfide, di amori che non ci saranno”.

Il post dell’Istituto

A dare l’addio al ragazzo di 14 anni è anche l’ “IISS Ettore Majorana Bari“, che condividendo un articolo di Borderline24.com, ha scritto: “Oggi è un giorno davvero triste per la nostra comunità scolastica, che sconvolta dalla notizia si stringe alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita di Gigi”.

Sotto al post dell’istituto sono spuntati tanti commenti di persone che esprimono il loro cordoglio per la scomparsa del giovane.