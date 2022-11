Uomo trovato morto in casa a Bari in stato di decomposizione: era deceduto da due mesi

Terribile scoperta a Bari. Un uomo è stato trovato privo di vita in casa, in stato di decomposizione. Era deceduto da due mesi.

Una terribile scoperta è stata fatta domenica 6 novembre a Bari, in via Putignani. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in casa dagli agenti della polizia di Stato, in avanzato stato di decomposizione. Un terribile dramma della solitudine, visto che l’uomo era deceduto da due mesi. A segnalare che qualcosa non andava è stata la figlia dell’uomo, Giovanni Rinaldo, di 82 anni, nato ad Ancona. La figlia, dopo le mancate risposte al telefono dell’uomo, ha avvertito la polizia, che si è recata sul luogo indicato e lo ha trovato morto.

Uomo trovato morto a Bari: verrà effettuata l’autopsia

Le cause della morte non sono conosciute e per stabilire cosa ha determinato il decesso dell’uomo verrà effettuata l’autopsia. In base alle prime analisi, l’uomo sarebbe morto da più di due mesi. Sul posto, oltre ai parenti, sono arrivati gli agenti della polizia e della scientifica, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari. La polizia sta indagando, cercando di comprendere le cause del decesso ma anche il motivo per cui nessuno si è accorto di nulla.

Nessuno dei vicini di casa si è accorto di nulla, nonostante l’eventuale cattivo odore.