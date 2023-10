A dare l’allarme sono stati i coinquilini, che hanno trovato il ragazzo morto nel proprio letto. Fra le ipotesi c’è anche quella per cause naturali.

Studente di 19 anni trovato morto nel suo letto: è giallo

Il ragazzo viveva nel quartiere Tiburtino, in una residenza privata dedicata agli studenti universitari della Capitale. Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre, i coinquilini, non vedendolo uscire, si sono allarmati. Sono, quindi, entrati nella sua stanza dove giaceva il corpo senza vita. Qualsiasi tentativo di rianimarlo è stato inutile. Il 19enne, originario di Teano, era residente in Toscana da molti anni. Si era appena trasferito a Roma per frequentare l’università.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Immediato l’intervento dei soccorsi. Insieme all’ambulanza sono giunti sul posto anche i carabinieri della stazione di piazza Dante. Al loro arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al momento le cause della morte sono sconosciute. Secondo le prime analisi effettuate dal medico legale, sul corpo del fuorisere non c’erano segni evidenti di violenza. L’ipotesi più plausibile è che la morte sia avvenuta per cause naturali. Nonostante la sua giovane età, infatti, il ragazzo soffriva di diverse patologie. La Procura di Roma ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita presso il policlinico di Tor Vergata.