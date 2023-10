Salvatore Cuzzocrea si dimette in seguito allo scandalo rimborsi che lo ha coinvolto

Il rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, si è dimesso dall’incarico. L’uomo lo ha comunicato in una riunione con alcuni direttori di dipartimento e nelle prossime ore provvederà a comunicarlo con una lettera anche al ministero dell’Università. In conseguenza di ciò decade anche dal ruolo di presidente della Crui, Conferenza dei rettori delle università italiane.

Lo scandalo rimborsi

La decisione nasce dallo scandalo rimborsi che in questi giorni ha investito l’università siciliana e Salvatore Cuzzocrea in primo luogo.

Paolo Todaro, segretario del sindacato Gilda dell’Università messinese e membro del senato accademico, aveva infatti presentato esposti sui rimborsi chiesti dal rettore: oltre 2,2 milioni euro rimborsati tra il 2019 e il 2023.

Nuove accuse

Non solo i rimborsi, sembra che l’ormai ex rettore sia finito nei guai anche per un’altra questione. Tra i documenti relativi ai pagamenti effettuati dall’Università negli ultimi anni, ne sono emersi anche 14 a favore di una società, la Divaga srl, la cui proprietà è divisa tra lo stesso Cuzzocrea e la moglie Valentina Malvagni. Amministratrice unica della società risulta inoltre essere la madre dell’ex rettore, Eugenia Maria Salvo.