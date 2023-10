Una ragazzina di soli 13 anni è stata picchiata in classe da una bulla. Il padre ha sporto denuncia e condiviso le foto dei segni sul volto della figlia.

Eboli, ragazzina picchiata in classe da una bulla: la denuncia del padre

Una ragazzina di 13 anni è stata aggredita prima verbalmente e poi fisicamente in classe, da una compagna, che l’ha presa per i capelli e le ha dato un pugno nello stomaco, per poi graffiarle la faccia. Un gesto così violento da spezzarle un’unghia, un cui frammento è entrato nell’occhio della vittima. La 13enne ha chiamato i genitori, che sono corsi a scuola e hanno portato la figlia al pronto soccorso, dove è stata sottoposta a una visita oculistica e un’ecografia all’addome. I sanitari le hanno prescritto sette giorni di prognosi.

La ragazzina era già stata aggredita: non vuole più uscire

Un episodio simile è accaduto un anno fa. Per i genitori l’aggressore sarebbe sempre lo stesso, ovvero la compagna di classe bulla. La 13enne da tre giorni non riesce a dormire e non vuole mangiare, a causa della paura. La scuola è diventata per lei un luogo di ansia, ma la ragazzina non vuole neanche più uscire con le sue amiche. Per lei si prevede un percorso di recupero psicologico. Il sindaco Mario Conte ha convocato gli assistenti sociali e e la dirigente scolastica per verificare se la scuola fosse a conoscenza dell’episodio e se fosse presente un docente quando la giovane è stata aggredita.