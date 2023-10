Una ragazza di Cesena è stata circondata e picchiata dalle compagne davanti alla scuola. Una quarta compagna ha filmato la scena. La vittima dell’aggressione non aveva fatto copiare i suoi compiti.

Cesena, ragazza rifiuta di far copiare i compiti: picchiata da tre compagne

Una ragazza di Cesena è stata circondata e picchiata fuori dalla scuola da tre su compagne, mentre una quarta filmava la scena per condividere il video sui social e nelle chat in cui è diventato virale. Il motivo dell’aggressione sarebbe il fatto che la studentessa si sarebbe rifiutata di far copiare i suoi compiti e per questo sarebbe stata punita. Nel filmato si possono vedere due adolescenti che iniziano a strattonare la vittima, poi arriva una terza coetanea. Tutte e quattro rischiano anche di essere investite durante la colluttazione, a cui i passanti hanno assistito senza intervenire. Solo alla fine, quando la giovane era ormai per terra, sono intervenuti alcuni studenti per dividerle.

Cesena, ragazza picchiata dalle compagne: “Episodio che colpisce per la sua violenza”

“Un episodio che colpisce per la sua violenza, un fatto grave che non va banalizzato” ha dichiarato il sindaco Enzo Lattuca. Il dirigente scolastico dell’istituto, a cui si sono rivolti diversi genitori, subito ha minimizzato la situazione, visto che il pestaggio è avvenuto “in un contesto extra scolastico”, poi ha iniziato a dare il giusto peso. “Ho contattato il dirigente e mi ha riferito che si sono attivati con gli insegnanti, parlando con i diretti interessati e coinvolgendo anche i genitori” ha spiegato il sindaco. “Che possano esserci conflitti in una classe che si va formando, è comprensibile, forse anche normale ma quel video ci trasferisce una violenza che colpisce e non può essere minimizzata” ha aggiunto.