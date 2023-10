Pietrangeli dimesso dal Gemelli di Roma, come sta l’icona del tennis: “Al...

È stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma l’ex tennista Nicola Pietrangeli. Al momento, le sue condizioni di salute sono state giudicate stabili.

Nicola Pietrangeli dimesso dal Gemelli di Roma, come sta l’ex tennista

L’ex tennista, che ha compiuto 90 anni ne mese di settembre, era stato ricoverato presso il nosocomio romano lo scorso sabato 6 ottobre. Pietrangeli si era recato alla struttura ospedaliera dopo aver accusato un lieve malore mentre era in casa. Anche se il suo quadro clinico non ha mai destato particolare preoccupazione, i medici hanno deciso di ricoverare il 90enne e sottoporlo ad alcuni accertamenti.

Nella giornata di venerdì 13 ottobre, l’ex tennista è stato infine dimesso anche se dovrà sottoporsi ad altri esami medici tra due settimane. Inoltre, dovrà impegnarsi a fare movimento per riacquistare tono muscolare.

carriera

Pierangeli è stato un’icona del tennis italiano nonché primatista per partite giocate e vinte in Coppa Davis. Nel corso della sua carriera, ha vinto il Roland Garros per due volte ed è riuscito a conquistare la posizione numero 3 nel ranking mondiale.

È stato, poi, capitano di Coppa Davis quando, nel 1976, l’Italia ha trionfato nella storica trasferta nel Cile di Pinochet. Insieme ad Adriano Panatta, è considerato il tennista italiano più forte che il Paese abbia mai avuto.