Studente morto un mese e mezzo dopo il malore a scuola: 90 indagati a Bergamo

Uno studente di soli 17 anni è morto circa un mese e mezzo dopo aver avuto un malore a scuola durante l'ora di ginnastica: ora sono indagate 90 persone.

Uno studente di soli 17 anni è morto circa un mese e mezzo dopo aver avuto un malore a scuola durante l’ora di ginnastica: ora sono indagate 90 persone per la sua scomparsa.

Un ragazzo di 17 anni è morto in seguito ad un malore a scuola

Gabriele Marletta aveva solo 17 anni ma il 31 gennaio è morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo quasi un mese e mezzo di ricovero.

Lo studente si era sentito male lo scorso 17 dicembre durante l’ora di educazione fisica, costringendo la professoressa ad effettuare il massaggio cardiaco prima dell’arrivo dei soccorsi. I paramedici hanno fatto ricorso al defibirillatore per tenerlo in vita, mentre veniva trasportato d’urgenza al vicino ospedale bergamasco.

90 indagati per la morte di Gabriele

Come detto, la vita del ragazzo si è spenta il 31 gennaio scorso, ed ora circa 90 persone, tra medici e infermieri, sono state iscritte nel registro degli indagati per la sua morte. Il provvedimento è stato preso nei confronti di tutti i medici e gli infermieri che si sono occupati della vittima durante il mese e mezzo di ricovero. C’è da sottolineare che si tratta di una procedura d’iscrizione dovuta, e che gli indagati potranno quindi difendersi e nominare dei periti.

Chi era Gabriele Marletta

Resta comunque un velo di mistero sulla morte di Gabriele, ragazzo originario di Verdello. Era uno studente modello con la passione per la musica, ed era la prima tromba della banda del paese. Inoltre, lo ricordano tutti come uno sportivo, e per questo si cerca di fare luce sulla causa della morte.