Studente muore dopo aver mangiato spaghetti: il dettaglio choc

Bruxelles, Belgio, 2008, un giovane studente è morto dopo aver mangiato spaghetti. A distanza di oltre 15 anni emergono ulteriori dettagli.

La tragedia risale a oltre 15 anni fa. Era il 2008 quando un giovane studente di Bruxelles è stato trovato morto nel proprio letto dai suoi genitori. Inutili sono stati i soccorsi, per il ragazzo era ormai troppo tardi. A causare la morte del giovane è stato un batterio chiamato Bacillus cereus, responsabile della grave intossicazione conosciuta come “Sindrome del riso fritto”. Lo studente, infatti, aveva mangiato degli spaghetti avanzati e lasciati fuori dal frigo da 5 giorni.

La vicenda del giovane ragazzo morto dopo aver mangiato spaghetti avanzati e lasciati fuori dal frigo da 5 giorni è tornata a scuotere il pubblico e i social in questi giorni. Il ragazzo, secondo l’autopsia, è morto per colpa del batterio Bacillus cereus. Il decesso è stato infatti attribuito alla tossina prodotta da questo batterio che può proliferare velocemente nei cibi lasciati fuori dal frigorifero per troppo tempo. Il giovane studente di Bruxelles, nonostante dopo aver mangiato gli spaghetti non si fosse sentito bene, non aveva preso particolari precauzioni, anzi aveva attribuito il malessere a una semplice indigestione. Undici ore dopo è stato trovato senza vita. E’ bene quindi fare molta attenzione a ciò che mangiamo, evitando quindi di mangiare cibi che da giorni sono fuori dal frigo.