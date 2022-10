Misrach Ewunetie, studentessa, è scomparsa e dopo sei giorni è stata trovata morta nel campus universitario.

La studentessa Misrach Ewunetie è scomparsa dopo essere uscita dal dormitorio universitario. Sei giorni dopo è stata trovata morta nel campus universitario.

Studentessa scomparsa e trovata morta 6 giorni dopo nel campus universitario

Misrach Ewunetie, studentessa modello di 20 anni di Princeton, è sparita nel nulla mentre era nel campus universitario.

Dopo sei giorni è stata trovata morta all’interno dello stesso complesso, nonostante giorni di ricerca e appelli. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 20 ottobre, dietro i campi da tennis del campus, dove è stato notato per caso da un addetto della struttura. Una zona solitamente non frequentata dagli studenti, ma nei pressi del campus. Come la ragazza sia arrivata in quel luogo rimane un mistero, così come le cause della morte.

Molti dubbi saranno chiariti grazie all’autopsia. “Un’autopsia del medico legale della contea di Middlesex determinerà la causa e le modalità della morte della signora Ewunetie” hanno spiegato dall’ufficio del procuratore della contea di Mercer in una nota. Sul corpo della ragazza non ci sono segni evidenti di ferite che possano far pensare a un’aggressione.

La studentessa era scomparsa il 14 ottobre

La studentessa è stata vista per l’ultima volta il 14 ottobre intorno alle 3 del mattino.

Una coinquilina l’ha vista lavarsi i denti, ma poche ore dopo non l’ha più trovata nell’alloggio. L’ultima posizione del telefono è stata rintracciata in una residenza fuori dal campus, a 30 minuti dal dormitorio, cosa che ha stupito la sua famiglia, che chiede chiarezza. “La morte di Misrach è una tragedia impensabile. I nostri cuori vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai molti altri che l’hanno conosciuta e amata.

Princeton è una comunità molto unita e piangiamo Misrach insieme” ha dichiarato W. Rochelle Calhoun, vicepresidente di Princeton.