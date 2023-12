Un sub è morto a Genova, mentre stava facendo un'immersione in compagnia di alcuni amici

La tragedia è avvenuta in prossimità del relitto della petroliera Haven ad Arenzano, in provincia di Genova. La nave era naufragata nel 1991, determinando la morte di cinque membri dell’equipaggio.

Sub muore durante un’immersione: è giallo

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12 di oggi dai compagni dell’uomo, che non vedendolo riemergere hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari, gli uomini della Capitaneria di Porto, con i sommozzatori dei Vigili del fuoco e un elicottero della Guardia Costiera. Per il sub, 43enne originario di Pavia, non c’è stato però nulla da fare.

Indagano gli inquirenti

Non è ancora stata determinata la causa della morte. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malore improvviso. Gli inquirenti indagano anche su un possibile incidente collegato all’esplorazione del relitto della Haven. Gli uomini della Guardia Costiera stanno facendo i dovuti accertamenti per fare luce sulla tragedia.

I precedenti

La petroliera attira ogni anno centinaia di sommozzatori. Si tratta, infatti, del più grande relitto visitabile nel mar Mediterraneo. Nel 2017 un altro sub, di 45 anni, era morto durante un’immersione in quelle stesse acque. Due anni prima, invece, trovarono la morte al largo di Arenzano due sommozzatori olandesi di 46 e 53 anni ed un sub svizzero di 34 anni.