Sudafrica, ascensore precipita in miniera: undici morti

Sudafrica, precipita ascensore in una miniera: 11 morti

Un ascensore è precipitato in una miniera di platino in Sudafrica, causando la morte di 11 persone. La caduta è avvenuta mentre l’ascensore portava gli operai in superficie al termine della giornata lavorativa.

Una terribile tragedia si è consumata nelle scorse ore in Sudafrica. Un ascensore è improvvisamente precipitato in una miniera di platino, mentre trasportava diversi lavoratori. L’incidente ha causato la morte di 11 persone. La struttura si trova a un centinaio di chilometri da Johannesburg.

Il crollo dell’ascensore è avvenuto mentre erano presenti diversi operai, che stavano tornando in superficie dopo una giornata di lavoro. Nella miniera erano presenti “86 operai, undici hanno perso la vita, tutti gli altri sono stati trasferiti in ospedale“, ha dichiarato all’AFP un portavoce dalla società proprietaria della miniera, la Impala Platinum, aggiungendo che purtroppo tra gli operai feriti ce ne sono molti in gravi condizioni.