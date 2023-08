Una terribile frana è avvenuta in una miniera di giada in Birmania. Il bilancio è di 31 morti e 8 dispersi.

Birmania: frana in una miniera di giada, 31 morti e 8 dispersi

Il terribile bilancio della frana avvenuta in una miniera di giada, in Birmania, è di 31 morti e 8 dispersi. Lo hanno reso noto i soccorritori. Il crollo si è verificato domenica 13 agosto in una miniera non regolamentata, in una zona remota del Paese che si trova nei pressi della cittadina di Hpakant, Kachin settentrionale. Lo smottamento è avvenuto dopo che piogge torrenziali e inondazioni hanno devastato la regione. Un ammasso di terra alto tra i 150 e i 180 metri è collassato dopo le precipitazioni.

Birmania, frana in una miniera di giada: il bilancio

La miniera non è attiva durante la stagione delle piogge per cui l’ipotesi è che le vittime siano persone in cerca di materiale prezioso. Il bilancio purtroppo sembra destinato a peggiorare, visto che ci sono ben 8 persone disperse da domenica. I morti per il momento sono 31, ma potrebbero essere di più. Probabilmente stavano cercando del materiale prezioso tra gli scarti della miniera.