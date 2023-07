Frana in California, distrutte decine di case di lusso: “Il movimento della...

Una decina di case di lusso sono andate distrutte nella frana che si è verificata in California: il movimento anomalo della terra ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno intimato ai residenti di lasciare le proprie abitazioni.

Frana in California, dodici case di lusso distrutte: residenti evacuati

Nella giornata di sabato 8 luglio, dodici case di una comunità residenziale esclusiva affacciata su un canyon si sono improvvisamente trovate sull’orlo del precipizio per via di una frana. La drammatica vicenda ha avuto luogo nella California meridionale.

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, il cedimento ha provocato il crollo delle strutture e ha gettato in preda al panico i residenti. Le persone che risiedono nell’area sono state costrette a lasciare rapidamente le proprie abitazioni e mettersi in salvo. Al momento, non è stata segnalata la presenza di feriti sul posto.

Il supervisore della contea di LA: “Il movimento della terra è incredibile”

In merito alla frana, è intervenuto il supervisore della contea di Los Angeles Janice Hahn che ha scritto un messaggio su Twitter, descrivendo le conseguenze di quanto accaduto come uno scenario apocalittico. Le case di Rolling Hills, secondo quanto riferito da Hahn, sono state sradicate dalle fondamenta mentre il terreno continuava a muoversi.

“Il movimento della terra è incredibile”, ha dichiarato il supervisore ai media. In questa circostanza, ha anche precisato che, in una sola notte, si è verificato uno spostamento di sei metri.

Registrati i primi segni di cedimento, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno ordinato l’evacuazione. In totale, i residenti hanno avuto 20 minuti di tempo per lasciare le loro case.