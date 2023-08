Un terribile incendio è divampato nelle scorse ore in una palazzina di Johannesburg, in Sudafrica. Il primo bilancio è drammatico: più di 50 persone sono morte, mentre altre 43 sono rimaste ferite. Al momento, sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme: una colonna di fumo nero è visibile chilometri più lontano rispetto al luogo dell’incendio.

Five-story residential building on fire in #SouthAfrica kills at least 47 people , 43 injured

A fire broke out in #Johannesburg, the capital of South Africa.

Firefighters putting out the fire still The injured were taken to medical facilities. The cause of the fire unknown. pic.twitter.com/kA1ql3EuAG

