Sulla guerra della Russia all’Ucraina arriva il “manifesto” di Orsini

Pronte le "cinque proposte molto concrete per uscire da questa terribile guerra", sull'attacco della Russia all’Ucraina arriva il “manifesto” di Orsini

Sulla guerra della Russia all’Ucraina arriva il “manifesto” di Alessandro Orsini che dovrebbe essere “summa” delle posizioni a volte controverse assunte dal docente di sociologia del terrorismo, che lo sta redigendo per affidarlo a suo dire al Fatto Quotidiano in attesa di pubblicazione.

Secondo le parole dello stesso Orsini condensate in un post sulla sua Pagina Facebook si tratterebbe di un manifesto per la pace con 5 proposte per uscire dalla guerra.

Orsini fa la sintesi sulla guerra fra Russia ed Ucraina

Dopo essere salito agli onori delle cronache per alcune sue prese di posizione “manichee” sul ruolo di Europa e Nato nel conflitto portato da Mosca a Kiev Orsini ha optato per l’enunciazione dei principi cardine, in modo da avere un riferimento con cui ribadire (e il dato è oggettivo) che lui sarà anche uno che dice cose “borderline”, ma senza mai prescindere dalla volontà di perseguire la pace .

Ha scritto il docente sul suo account social: “Sto scrivendo un manifesto per la pace con cinque proposte molto concrete per uscire da questa terribile guerra”.

Un manifesto per “smascherare” il governo Draghi

E questo “affinché il governo Draghi non possa più dire: ‘Siamo costretti ad agire in questo modo. Non esistono alternative alle decisioni del governo Draghi””. E in chiosa: “È falso; è propaganda occidentale. Un’Europa diversa è possibile”. Orsini nella sua analisi di questi giorni ha invocato la figura di Marco Pannella, “non per quello che ha detto, o per le tantissime posizioni che ha assunto sui temi più diversi, ma perché si batteva contro ogni forma di censura.

Non era certamente un esponente del Partito Democratico Saudita”.