Superenalotto: Jackpot e Vincite in Crescita, Scopri le Novità!

Superenalotto: Jackpot e Vincite in Crescita, Scopri le Novità!

Il Superenalotto di oggi ha premiato un fortunato vincitore con un montepremi di 206.000 euro, mentre il jackpot continua a crescere in modo esponenziale. Non perdere l'occasione di partecipare a questo gioco avvincente e scoprire se sarai il prossimo a vincere!

Il concorso odierno delSuperenalotto, tenutosi il 31 gennaio 2026, non ha portato al tanto atteso6né al5+1. Tuttavia, un giocatore ha registrato un’ottima vincita con un5, che gli consente di incassare ben 206.155,18 euro. Questa vincita è stata realizzata grazie a una schedina acquistata in una tabaccheria di Lanciano, in provincia di Chieti.

Il jackpot per la prossima estrazione ha raggiunto la cifra imponente di 115 milioni di euro, continuando a crescere e a suscitare l’interesse di molti appassionati di giochi e lotterie.

Costo e modalità di gioco del Superenalotto

Partecipare alSuperenalottoè accessibile a tutti, con un costo minimo per una schedina fissato a 1 euro, che permette di giocare una combinazione di 6 numeri. I giocatori possono optare per un massimo di 27.132 colonne, utilizzando sistemi di gioco a caratura che richiedono la partecipazione di più giocatori. In questo caso, ogni quota ha un costo di 5 euro, consentendo la divisione delle eventuali vincite.

Costi e opzioni aggiuntive

Per aumentare le possibilità di vincita, è possibile aggiungere il numeroSuperstarper un costo supplementare di 0,50 euro. Questa opzione ha attratto molti giocatori, rendendo il gioco ancora più avvincente.

Premi e modalità di vincita

Le possibilità di vincita alSuperenalottovariano a seconda dei numeri indovinati, con premi che spaziano da 5 euro per 2 numeri a cifre considerevoli per combinazioni più alte. In particolare, con 3 numeri indovinati si possono vincere circa 25 euro, mentre 4 numeri garantiscono un premio di circa 300 euro. La vincita per 5 numeri può arrivare fino a 32.000 euro e, con l’aggiunta del numero Jolly, il premio corrisponde a circa 620.000 euro.

Come controllare le vincite

Per verificare le vincite, i giocatori possono utilizzare l’app ufficiale delSuperenalotto. Inoltre, è disponibile un archivio online con i risultati delle ultime 30 estrazioni, utile per chi ha giocato in precedenza e desidera controllare la propria schedina.

Combinazione vincente del giorno

Nel concorso di oggi, la combinazione vincente estratta è stata:2, 6, 7, 33, 37, 80, con il numero Jolly11e il numeroSuperstarfissato anch’esso a80. Nonostante la mancanza di un 6, la ricerca della fortuna continua per tutti i partecipanti, con la speranza di conquistare il jackpot nei prossimi concorsi.