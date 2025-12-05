SuperEnalotto: Risultati e Jackpot in Aumento dopo l'Estratto del 5 Dicembre 2025

L'estrazione del SuperEnalotto del 5 dicembre 2025 ha registrato sei fortunati giocatori che hanno vinto con il punteggio '5'.

Il SuperEnalotto continua a sorprendere i suoi partecipanti, e l’estrazione del 5 dicembre 2025 non ha fatto eccezione. In questo concorso, i punti ‘6’ e ‘5+’ sono rimasti sfuggenti, ma sei fortunati hanno indovinato il punto ‘5’, portando a casa una vincita di 22.256,42 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso, previsto per il 6 dicembre, ha raggiunto la cifra vertiginosa di 88 milioni di euro.

Dettagli dell’estrazione

La combinazione vincente dell’estrazione del SuperEnalotto di oggi è stata 10, 19, 29, 30, 56, 71, con il numero Jolly 76 e il Numero SuperStar 13. Nonostante l’assenza di vincitori per il jackpot massimo, la tensione aumenta per il prossimo concorso, con una somma che continua a crescere.

Modalità di gioco

Per partecipare al SuperEnalotto, i giocatori possono compilare una schedina con almeno una colonna, che consiste in una combinazione di sei numeri, oppure optare per le giocate multiple. Ogni colonna ha un costo di 1 euro, mentre l’aggiunta del numero Superstar comporta un costo extra di 0,50 euro. La giocata minima, quindi, è di 1,50 euro.

Le vincite del concorso

Nel concorso del 5 dicembre, oltre ai sei vincitori del punto ‘5’, sono state registrate altre vincite significative. I premi variano in base ai numeri indovinati: ad esempio, indovinare due numeri porta circa 5 euro, mentre quattro numeri garantiscono una vincita di circa 300 euro. Con il punto ‘5+’, i vincitori possono guadagnare fino a 620.000 euro, a seconda della combinazione.

Controllo delle vincite

Per facilitare i giocatori, il SuperEnalotto mette a disposizione un’app dedicata che consente di controllare le vincite in modo semplice e veloce. Gli utenti possono accedere a un archivio online che riporta i numeri delle ultime 30 estrazioni, offrendo così un modo pratico per tenere traccia delle proprie giocate.

Giocare online: vantaggi e comodità

Con l’evoluzione digitale, il SuperEnalotto ha aperto alla partecipazione online, eliminando la necessità di schedine cartacee. Giocare online non solo è più comodo, ma consente anche di monitorare le vincite in tempo reale e di sfruttare promozioni e bonus esclusivi. Le estrazioni si svolgono regolarmente quattro volte a settimana: il martedì, giovedì, venerdì e sabato alle ore 20:00.

Il SuperEnalotto continua a rappresentare un’opportunità affascinante per coloro che intendono tentare la fortuna. Attualmente, il jackpot cresce costantemente, attirando un numero crescente di appassionati. Inoltre, il gioco offre possibilità di vincita anche a chi indovina un numero inferiore di combinazioni. La prossima estrazione genera attese e opportunità significative per tutti i partecipanti.