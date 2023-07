2023, è tempo di Superluna. La prima coincidenza dell’anno tra una Luna piena e la minore distanza tra Terra e Luna sarà lunedì 3 luglio. Sarà piena alle 13:41, circa trentasei ore prima del suo passaggio al Perigeo. Sarà la Superluna del Cervo: un po’ più vicina, più luminosa e poco più grande del solito. Ecco qualche curiosità.

Superluna del Cervo, perché si chiama così?

Il termine «Superluna» non ha in sé alcuna valenza scientifica: in astronomia si preferisce parlare di Luna Piena al Perigeo (ovvero alla minima distanza dalla Terra, a 360.149 chilometri da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 chilometri). La Superluna di luglio viene chiamata «del Cervo» perché in questo mese le corna degli esemplari maschi raggiungono le massime dimensioni e, secondo la leggenda, diventano talmente grandi da poter oscurare anche la luce della Luna stessa.

Una staffetta tra i pianeti

Mentre volge al termine il periodo di visibilità serale di Venere e Marte (pianeti a noi più vicini), torneranno a mostrarsi Giove e Saturno: entrambi saranno facilmente osservabili nella seconda metà della notte e prima dell’alba, insieme a Urano e Nettuno. Mercurio, invece, in congiunzione con il Sole il primo del mese, sarà per questo inosservabile per alcune settimane. Tornerà visibile alla fine del mese.