"Avevamo programmato solo l'ottavo, poi ci hanno detto che ne avremmo avuti 12 in tutto": supermamma con sette figli partorisce anche cinque gemelli

Arriva dalla Polonia l’incredibile e bella storia di una “supermamma” con già sette figli che partorisce anche cinque gemelli.

Dominika Clarke ha stupito i sanitari dell’ospedale pediatrico universitario di Cracovia e adesso ha anche cinque gemelli, da aggiungere ai sette figli già avuti in precedenza. Dominika è sposata con un uomo di nazionalità britannica e gli altri suoi sette figli hanno un’età compresa tra 10 mesi e 12 anni. Non contenta la donna ha dato alla luce da pochi giorni anche cinque gemellini in un ospedale di Cracovia.

Ha sette figli e partorisce anche cinque gemelli

I gemellini, da quanto si apprende, stanno benone e sono nati con il taglio cesareo a 29 settimane. Ovviamente, essendo così tanti, per ora i neonati necessitano di un supporto respiratorio. E Dominika che dice? “Avevamo programmato di avere un ottavo figlio ma poi si è scoperto che ce ne erano molti altri”.

I nomi dei nuovi arrivati al mondo

E come si chiamano i nuovi arrivati, tre femmine e due maschi? Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose e Henry James.

Ryszard Lauterbach, capo del dipartimento di neonatologia dell’ospedale di Cracovia, ha spiegato: “Presto arriverà il giorno delle loro dimissioni dall’ospedale. Siamo di fronte ad un miracolo: la possibilità di concepire cinque gemelli è di 1 su 52 milioni“.