Un pericoloso incidente stradale è avenuto poco dopo mezzogiorno di ieri nel pieno centro di Santa Croce, vicino a Pontedera. Un Suv guidato da una donna straniera ha investito in pieno un ciclista 69enne: l’uomo è rimasto incastrato sotto le ruote dell’auto e trascinato in avanti per diversi metri.

Suv travolge biciletta: l’incidente di Santa Croce

I carabinieri giunti sul posto non hanno trovato sull’asfalto alcun segno di frenata. La donna alla guida del Suv ha colpito in pieno il ciclista che, per sua sfortuna, è rimasto incastrato con il mezzo a pedali sotto le ruote della macchina. Lo scontro è avvenuto tra corso Mazzini e piazza Garibaldi, di fronte alla chiesa Collegiata, di fronte agli occhi di diversi testimoni, tra i quali una commerciante: “Ho sentito un gran botto. Mi sono voltata e ho visto dalla vetrina della bottega la macchina con l’uomo sotto. Mamma mia poverino…”

Suv travolge biciletta: i soccorsi

Sul luogo dell’incidente si sono affrettati i vigili del fuoco che, grazie ad alcuni rialzi, hanno sollevato il Suv per permettere la liberazione del ciclista. I medici del 118, nel frattempo, fornivano le prime cure all’uomo, poi trasferito in ospedale con l’elisoccorso. Secondo quanto si apprende, il ciclista non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità hanno ritirato la patente della donna alla guida del veicolo a quattro ruote.