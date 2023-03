Svelata a Parigi la statua di Carlo, ma visita del re è rinviata

Roma, 24 mar. (askanews) – Al Musée Grévin di Parigi è stata svelata la statua di cera di re Carlo III, in occasione della visita in francia del sovrano prevista inizialmente da domenica 26 marzo a mercoledì 29. Ma l’Eliseo poco dopo ha annunciato il rinvio, dovuto “all’annuncio di una nuova giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni per martedì 28 marzo”.

La decisione è stata “presa dai governi francese e britannico, dopo uno scambio telefonico tra il presidente della Repubblica e il re questa mattina, per poter accogliere Sua Maestà in condizioni che corrispondono alle nostre relazioni amichevoli”, ha scritto la presidenza francese in un comunicato, promettendo di riprogrammare la visita “al più presto”.