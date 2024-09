Svezia, Royal Baby in arrivo: Sofia Hellqvst incinta del quarto figlio

Svezia, Royal Baby in arrivo: Sofia Hellqvst incinta del quarto figlio

Svezia, Royal Baby in arrivo: il principe Carl Philip e la moglie Sofia Hellqvist aspettano il quarto figlio.

Royal Baby in arrivo in Svezia. Il principe Carl Philip e sua moglie Sofia Hellqvist hanno annunciato di essere in attesa del quarto figlio. Dopo tre maschi arriverà una bella famminuccia?

Svezia: Royal Baby in arrivo

In Svezia si festeggia l’imminente arrivo di un nuovo bebè. Il principe Carl Philip e sua moglie Sofia Hellqvist aspettano il quarto figlio. Il nuovo Royal Baby, che per scelta del sovrano Carlo XVI Gustavo non sarà inserito nella linea di successione al trono, dovrebbe nascere a febbraio 2025.

Carl Philip di Svezia e Sofia Hellqvist in attesa del quarto figlio

La Royal Family svedese ha annunciato via social l’arrivo del bebè. A didascalia di una foto che ritrae il principe e la consorte, si legge:

“Il principe Carl Philip e la principessa Sofia sono molto felici di annunciare che la principessa aspetta il quarto figlio. La principessa sta bene e la nascita è stimata a febbraio 2025. Durante l’autunno, non sono previste modifiche al programma ufficiale della principessa”.

Royal Baby: maschietto o femminuccia?

Al momento, la Casa reale svedese non ha annunciato il sesso del Royal Baby. Il principe Carl Philip di Svezia e Sofia Hellqvist, insieme dal 2010 e sposati dal 2015, sono già genitori di tre maschietti: Alexander nato nel 2016, Gabriel classe 2017 e Julian venuto alla luce nel 2021.