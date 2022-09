Svezia, scoperta in ritardo la quarta falla nel Nord Stream

Un piccolo giallo in Svezia sul presunto sabotaggio alle linee del gasdotto dalla Russia, scoperta in ritardo la quarta falla nel Nord Stream 2

Dalla Svezia arriva la notizia della scoperta in ritardo della quarta falla nel gasdotto Nord Stream, con la Guardia Costiera che “non sa spiegare” come mai la segnalazione sia avvenuta solo in un secondo momento. Il conto era già noto ma la sequenza dunque è cambiata: in totale sono state rilevate quattro perdite di gas nelle linee del gasdotto Nord Stream 1 e 2.

Scoperta in ritardo la quarta falla

Le forze marine svedesi però non sono state “in grado di spiegare perché la segnalazione di questa nuova perdita sia avvenuta in ritardo. Ma le due perdite sul lato svedese sono nella stessa zona”. E ancora, secondo Jenny Larsson, funzionario della guardia costiera: “La distanza è qualcosa di soggettivo, ma sono vicine”. Ansa riporta che “l’autorità non è stata in grado di confermare le notizie riportate dai media svedesi, secondo le quali la nuova perdita riguarderebbe il gasdotto Nord Stream 2”.

La Nato: “Un sabotaggio deliberato”

La Svezia infatti aveva “solo” segnalato una perdita sul Nord Stream 1 a nord-est dell’isola di Bornholm”, mentre la Danimarca ha confermato la presenza “di una perdita sul Nord Stream 2 a sud-est dell’isola e di un’altra a nord-est sul Nord Stream 1”. Sul caso è intervenuta la Nato: “Esprimiamo profonda preoccupazione. Ttutte le informazioni attualmente disponibili indicano che si tratta del risultato di atti di sabotaggio deliberati, sconsiderati e irresponsabili“.