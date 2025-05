Questo pomeriggio, intorno alle ore 15.30, si è verificato un crollo importante nel ghiacciaio Birch. Il crollo ha portato a valle detriti, ghiaccio e terra, travolgendo il villaggio di Blatten. La situazione.

Svizzera, collassa il ghiacciaio Birch: travolto un intero villaggio

Erano le 15.30 del pomeriggio di oggi, mercoledì 28 maggio 2025, quando in Svizzera c’è stato un crollo importante del ghiacciaio Birch.

Una parte del ghiacciaio si è infatti staccata trascinando a valle detriti, ghiaccio e terra Travolto il villaggio di Blatten, nel Canton Vallese. Il fiume Lonza, inoltre, è stato ostruito dai detriti.

Svizzera, crollo del ghiacciaio Birch: evacuato il villaggio di Blatten

Dal crollo del ghiacciaio Birch di questo pomeriggio, che ha travolto il villaggio di Blatten, non si registrano né vittime né feriti, in quanto il villaggio era stato evacuato per precauzione. Il ghiacciaio, infatti, era sotto osservazione per via di alcuni crolli avvenuti nel corso delle prime ore del mattino. Il crollo del ghiacciaio ha inoltre causato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 sulla scala Richter.