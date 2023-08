Allarme clima, nuovo record in Svizzera: zero termico registrato a quasi 5.30...

L’allarme legato al clima è sempre più evidente: in Svizzera, a causa del caldo, lo zero termico è stato registrato a quasi 5.300 metri.

Nuovo allarmante record legato al clima in Svizzera: nel Paese, lo zero termico è stato registrato a un’altitudine corrispondente a quasi 5.300 metri. I dettagli.

Svizzera, zero termico a quasi 5.300 metri: è record

Lo zero termico – o isoterma – è stato individuato dal personale del servizio meteorologico svizzero soltanto dopo aver raggiunto un’altitudine pari a circa 5.300 metri. Si tratta un dato record senza precedenti che è stato registrato in un momento storico in cui gran parte della Svizzera sta affrontando una delicata allerta causata dall’ondata di caldo che ha travolto il Paese.

“Il radiosondaggio di Payerne nella notte tra il 20 e il 21 agosto 2023 ha misurato l’isoterma di zero gradi a 5298 metri, un record dall’inizio delle misurazioni nel 1954. Il precedente record era stato stabilito il 25 luglio dello scorso anno a 5184 metri”. È quanto segnalato da MeteoSvizzera.

L’allarme

Con l’aumentare dell’altitudine, la temperatura diminuisce gradualmente ma, in relazione alla stagione dell’anno in cui ci si trova e alle condizioni meteo che caratterizzano un determinato luogo, l’altitudine al di sopra della quale la temperatura cala al di sotto dello zero varia.

“Questa superficie, nota come isoterma zero gradi, separa gli strati d’aria con temperature superiori a 0°C a bassa quota da quelli sotto lo zero ad alta quota”, hanno spiegato gli esperti del servizio meteorologico.