L'uragano Hilary si indebolisce in un uragano di categoria 1 mentre si avvicina al Messico e alla California: i dettagli.

L’uragano Hilary ha raggiunto il Messico e la California meridionale: durante la sua corsa verso la terraferma, la tempesta si è gradualmente indebolita venendo riclassificata come un uragano di categoria 1. Nonostante il contenimento dell’emergenza, l’allerta resta alta: gli esperti, infatti, temono che possano verificarsi forti piogge e inondazioni.

L’uragano Hilary raggiunge il Messico e la California: è allarme

L’uragano Hilary ha attraversato l’Oceano Pacifico puntando verso il Messico e gli Stati Uniti d’America e minacciando i territori alla mercé del suo passaggio di essere a lungo in balia di forti piogge e pericolose inondazioni. Il rischio, infatti, persiste anche dopo che, nella serata di sabato 19 agosto, l’emergenza è parzialmente rientrata a seguito dell’indebolimento della tempesta riclassificata come un uragano di categoria 1.

In merito al passaggio di Hilary, i meteorologi hanno affermato che la tempesta potrebbe causare inondazioni “pericolose per la vita” e potenzialmente “catastrofiche” a Baja e negli Stati Uniti sudoccidentali, nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 agosto.

L’avviso di tempesta tropicale in vigore a partire da sabato segnalava possibili tempeste all’interno dell’area di copertura nelle prossime 36 ore. L’area interessata dal maltempo si estendeva dal confine tra California e Messico fino a Point Mugu, a ovest di Santa Monica, e comprendeva anche l’isola di Catalina. Per quanto riguarda la California meridionale, si tratta del primo avvertimento emesso negli ultimi 84 anni. Lo ha riferito il centro degli uragani.

La previsione degli esperti

Mentre si avvicinava alla terraferma, il centro degli uragani aveva riferito che Hilary sosteneva venti fino a 110 miglia all’ora. Quando i venti raggiungono i 74 mph, una tempesta diventa un uragano mentre, a 111 mph, diventa un grande uragano.

Hilary si è formata come una tempesta tropicale al largo della costa di Manzanillo, in Messico, nella giornata di mercoledì 16 agosto e ha iniziato a spostarsi da ovest a nord-ovest verso la Baja California man mano che si rafforzava.

Stando a quanto riferito dagli esperti, si prevede che Hilary continuerà a indebolirsi ma, anche se continuava a essere un uragano mentre si avvicinava alla costa occidentale della penisola della Baja California nella giornata di sabato, quando avrà raggiunto completamente la California meridionale con il trascorrere delle ore di domenica sarà probabilmente solo una tempesta tropicale.

Il caso della California

Intanto, in considerazione del passaggio dell’uragano, è stato emesso un controllo delle inondazioni per gran parte della California meridionale, comprese le contee di Los Angeles, Riverside, Orange, San Bernardino, San Diego e Ventura. Altre aree in tutto l’ovest possono aspettarsi qualche centimetro di pioggia.

I residenti nel sud della California hanno corso per preparare sacchi di sabbia e riempire i generatori prima dell’arrivo di Hilary mentre i funzionari di emergenza preparavano i centri di evacuazione. Alcuni hanno espresso particolare preoccupazione per l’impatto sulle regioni montuose e desertiche.

I meteorologi hanno affermato che potrebbero verificarsi forti venti davanti al centro della tempesta. Quei venti, combinati con forti piogge, potrebbero portare a smottamenti che potrebbero bloccare le strade, ha detto sabato il Weather Prediction Center in un aggiornamento. “Le città potrebbero essere tagliate fuori”, ha aggiunto il centro.

Il caso del Messico

Il governo messicano ha emesso un avviso di uragano per la penisola della Bassa California da Punta Abreojos a Cabo San Quintin. Un allarme uragano è in vigore anche per la costa occidentale della penisola della Baja California a nord di Cabo San Quintin fino a Ensenada.

Sono stati emessi anche avvisi di tempesta tropicale per diverse regioni della penisola e del Messico continentale. L’esercito messicano, poi, ha mobilitato le truppe in previsione di gravi danni alle infrastrutture. Sabato, aree di forti piogge stavano già coprendo parti della penisola della Baja California e del sud-ovest, ha detto l’Hurricane Center.

Hilary ha anche generato mare aperto, con onde che raggiungono altezze di oltre 40 piedi al largo della costa della Baja California e nel Golfo della California, secondo il centro.