Svolta nell’indagine sull’omicidio in Albania dell’imprenditore italiano Edoardo Sarchi, di anni 44. E’ stato infatti identificato il presunto killer.

Omicidio in Albania: morto l’imprenditore Edoardo Sarchi

Il corpo senza vita di Edoardo Sarchi, imprenditore italiano di 44 anni, è stato ritrovato lungo una strada di campagna nella zona di Salaria, a circa 200km da Tirana, in Albania.

Sarchi era originario di Varese ed era proprietario della fabbrica di mattoni “Tegola Edil Centro” a Tirana, dove viveva da 20 anni. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stata una lite tra Sarchi e alcuni conoscenti durante una battuta di caccia, con l’imprenditore che sarebbe stato colpito con un colpo di pistola alla testa. Ora la prima svolta nelle indagini, è stato infatti identificato il presunto killer.

Omicidio in Albania: identificato il presunto killer dell’imprenditore italiano

Le autorità albanesi avrebbero individuato il presunto killer di Edoardo Sarchi, l’imprenditore italiano ucciso in Albania. Si tratterebbe di Kamber Sulcai, di anni 48 e originario di Valona. Sarebbe stato lui a sparare a uccidere Sarchi. L’auto di Sulcai è stata ritrovata in una zona montana insieme agli abiti che avrebbe indossato nel momento dell’omicidio, oltre a un binocolo a raggi infrarossi e a un cannocchiale termico. Durante le perquisizioni nella sua abitazione, sono stati trovati 25mila euro in contanti, tre fucili da caccia e semi di cannabis. Contro di lui ora tre capi di imputazione: omicidio, detenzione illegale di armi e traffico di stupefacenti.