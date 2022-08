Taiwan, due navi da guerra attraversano lo stretto. L’annuncio della Marina statunitense

Si tratta della prima volta dopo le manovre militari cinesi condotte vicino all'isola. Due navi da guerra USA hanno attraversato lo stretto di Taiwan.

Sale la tensione tra USA e Cina. Due navi da guerra statunitensi hanno attraversato lo stretto di Taiwan. Ad annunciarlo la Marina militare statunitense in una nota.

Taiwan, due navi da guerra USA hanno attraversato lo stretto: l’annuncio della US Navy

Stando a quanto emerge dal comunicato diramato dalla US Navy, la Marina militare statunitense, ad attraversare lo stretto sono stati gli incrociatori missilistici Uss Antietam e Uss Chancellorsville. Queste due imbarcazioni stanno viaggiando “attraverso le acque in cui si applicano le libertà di navigazione e sorvolo in alto mare in conformità con il diritto internazionale”. Oltre a ciò è stato fatto presente che “finora non c’era stata alcuna interferenza da parte di forze militari straniere”.

Si legge infine che tali navi stanno attraversando “un corridoio nello stretto che è al di là del mare territoriale di qualsiasi stato costiero. Il transito delle navi attraverso lo Stretto di Taiwan dimostra l’impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto. Gli Stati Uniti l’esercito vola, naviga e opera ovunque il diritto internazionale lo consenta”.

La Cina è in stato di allerta

Nel frattempo da Pechino la risposta è stata tempestiva. Il portavoce dell’Esercito popolare di liberazione cinese, Shi Yi – si legge da Rai News – ha scritto sui social che le forze armate sono state messe “in stato di allerta” qualora dovesse esserci qualsiasi forma di provocazione: “Gli incrociatori della Marina degli Stati Uniti Chancellorsville e Antietam hanno attraversato lo stretto di Taiwan il 28 agosto, attirando l’attenzione di tutti”. Oltre a ciò ha anche precisato che “la zona di comando di combattimento orientale dell’Epl ha scortato gli incrociatori statunitensi, esercitando il pieno controllo sulle loro attività”.