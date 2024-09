Tajani, durante il suo discorso a Napoli, ha espresso il desiderio che il Mediterraneo non diventi la tomba dei migranti.

Durante la convention del Partito Popolare Europeo a Napoli, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha enfatizzato la necessità di prevenire la trasformazione del Mediterraneo in un cimitero di migranti. Ha anche evidenziato le priorità dell'Unione Europea, come la difesa comune e la competitività. La convention, durata tre giorni, ha cercato di sviluppare una strategia comunitaria per affrontare nuove sfide, in particolare riguardanti il Mediterraneo.