Tajani sulle minacce di morte: "Continuo a lavorare serenamente"

Il ministro per gli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha ricevuto una lettera contenente minacce di morte.

Ecco la sua risposta pubblica.

Le parole di Antonio Tajani in risposta alle minacce di morte

«Sono lettere di minacce che arrivano al Ministero. Se ne sta occupando la Guardia di Finanza. Stanno vedendo loro il da farsi. Non è che uno si fa intimidire perchè minacciano di morte. Non so chi sia chi ha inviato la lettera, se ne occupano le Forze dell’Ordine, ma alla Farnesina le misure di sicurezza sono state già innalzate dopo che ci sono state le minacce degli anarchici. Continuiamo a lavorare con grande serenità».

Queste le parole conferite dal vicepremier e ministro per gli Affari Esteri, Antonio Tajani, vittima di minacce di morte.

Ha confessato tutto questo in diretta tv su Rai Tre, sopite del programma Agorà, condotto da Monica Giandotti.

La lettera di minaccia arrivata alla Farnesina

Una lettera minatoria è stata recapitata alla Farnesina, sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. E Antonio Tajani è il destinatario principale del documento.

Sull’accaduto si è espresso anche Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia Sardegna, che ha definito il gesto come «un motivo in più per lui e per tutti noi per proseguire con determinazione l’impegno per la nostra comunità nazionale».