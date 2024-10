Una gaffe di Cristiano Malgioglio fatta durante la quinta puntata di Tale e Quale Show non è passata inosservata. Come hanno reagito gli altri giudici.

Nella serata di sabato 19 ottobre è andata in onda la quinta puntata di “Tale e quale show”. A posizionarsi prima nella classifica finale è stata Amelia Villano con 70 punti, ma ad attirare l’attenzione è stata una gaffe del giudice Cristiano Malgioglio che da sempre non risparmia critiche ai concorrenti del programma. Una di questi è stata Giulia Penna che per l’occasione ha portato sul palco la canzone “Luce” nei panni della sua interprete Elisa.

Cristiano Malgioglio a Giulia Penna: “Non si può dire che eri tale e quale

ad Alisa…”

La concorrente del programma condotto da Carlo Conti proprio con “Luce” si è classificata seconda nella classifica finale, eppure Malgioglio non avrebbe così tanto gradito la performance tanto da riprenderla affermando: “Ci sono state delle imperfezioni, dire che sei stata tale e quale ad Alisa non si può proprio”, parole queste del giudice che non sono passate inosservate alle orecchie dei colleghi presenti.

Le reazioni degli altri giudici

All’affermazione del giudice si è accodato il conduttore Carlo Conti che ha ironizzato sul cappello-bar di Malgioglio chiedendosi se fosse analcolico, mentre Panariello non ha esitato ad affermare: “Levategli la roba da bere”, infine Alessia Marcuzzi ad un incredulo Malgioglio che ancora non aveva compreso di aver fatto la gaffe ha spiegato che era stata fatta una fusione tra Elisa e Arisa. Il giudice si è infine rivolto al conduttore: “Ma è mai possibile che ogni volta che parlo io avete sempre qualcosa da dire?”.