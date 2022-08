Taormina il nuovo tweet: “Prendersela con la Meloni è razzista”

Carlo Taormina ed il nuovo tweet sugli attacchi all'aspirante premier del centrodestra con cui dice la sua sul tema: “Prendersela con la Meloni è razzista”

Carlo Taormina ed il suo nuovo nuovo tweet si sono fatti notare e la sintesi è: “Prendersela con la Meloni è razzista”. L’82enne avvocato ed ex sottosegretario forzista interviene sul social a difesa della leader di FdI e scrive: “È da sovversivi combattere per impedire che chi vinca le elezioni non prenda il comando del paese ed è anche razzismo e misoginia combattere perché la Meloni vincitrice non diventi premier”.

“Prendersela con la Meloni è razzista”

E ancora: “È attentato alla Costituzione combattere perché, vincitrice la Meloni, debba tornare Draghi”. E già lo scorso 28 luglio l’avvocato Taormina aveva espresso le sue opinioni in merito a ruolo e idoneità a ricoprirlo della leader di FdI. Lo aveva fatto sempre con un tweet in cui chiedeva e spiegava: “Questo è razzismo politico. Perché la Meloni non potrebbe rappresentare l’Italia? L’hanno fatto per decenni tanti ladri di Stato e non può farlo una persona sicuramente capace e sicuramente onesta?”.

L’avvocato candidato con Cateno De Luca

Carlo Taormina è candidato anch’egli per le elezioni del 25 settembre con “Sud chiama Nord, De Luca sindaco d’Italia”. Si tratta di una lista guidata dall’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca. Molti media hanno insinuato che Taormina abbia “voltato le spalle” a Silvio Berlusconi.