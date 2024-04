Terribile tragedia a Taranto. Una donna incinta è morta a causa di un arresto cardiaco al nono mese di gravidanza.

Taranto, donna incinta al nono mese morta per dolori all’addome

Una donna di 30 anni è arrivata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto in arresto cardiaco. La giovane, incinta al nono mese, è arrivata in condizioni disperate dopo aver accusato un forte dolore al petto. La donna aveva chiamato i soccorsi per dolori addominali. I medici sono subito intervenuti con massaggio cardiaco mentre gli specialisti del reparto di ostetricia hanno effettuato un cesareo d’urgenza per salvare la bambina, ma purtroppo sono morte entrambe. I medici hanno continuato ad operare il massaggio cardiaco sulla paziente anche durante l’operazione, ma purtroppo gli sforzi non sono serviti a salvare la vita alla 30enne e a sua figlia.

La 30enne, al nono mese di gravidanza, aveva chiamato il 118 per un forte dolore all’addome, ma durante il trasporto in ambulanza ha avuto un arresto cardiaco. Le cause saranno accertate nelle prossime ore. Secondo le prime informazioni l’ambulanza è intervenuta tempestivamente dopo la telefonata della donna. I sanitari hanno provato in tutti i modi a salvare la bambina che la donna portava in grembo ma purtroppo dopo l’operazione sono decedute entrambe.