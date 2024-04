Simona Serra, ragazza di 21 anni di Caserta, è stata investita dopo essere uscita da una pizzeria a Pozzuoli. La giovane è morta in ospedale.

Pozzuoli, investita per strada: 21enne morta in ospedale

Simona Serra, ragazza di 21 anni originaria di Caserta, è stata investita nella serata di domenica 7 aprile a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Nel pomeriggio di lunedì 8 aprile, la giovane è morta nell’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove era ricoverata in terapia intensiva. La giovane era appena uscita da una pizzeria in via Campi Flegrei e stava attraversando la strada insieme ad alcuni amici, quando è stata travolta da una Volkswagen Polo guidata da un 19enne del posto. La 21enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.

Pozzuoli, investita per strada: 19enne accusato di omicidio stradale

Le indagini stanno andando avanti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che è stato immortalato dalle telecamere della pizzeria. Il 19enne alla guida dell’auto che ha investito Simona Serra è stato denunciato a piede libero ed è accusato di omicidio stradale. Il giovane è stato sottoposto al test per rilevare la presenza di alcol e droga.