L’aggressore è un uomo di 50 anni, originario dell’Albania, che aveva avuto una relazione ormai conclusasi con la vittima.

Donna investita dall’ex compagno

Tragedia sfiorata in viale Saffi a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove una donna è stata quasi investita dall’ex compagno. L’uomo si è scagliato contro di lei a tutta velocità a bordo della sua Kia Sportage, con l’obiettivo di travolgerla. L’auto tuttavia ha colpito una panchina, schiantandosi contro un albero e falciando i pali della segnaletica stradale. Il 50enne è quindi sceso dalla vettura e si è avventato contro l’ex, colpendola violentemente.

Il salvataggio

Fortunatamente in quello stesso momento stava passando un carabiniere in pensione, che assistendo alla scena è immediatamente intervenuto per fermare l’aggressore. La donna, una 40enne anch’essa di origine albanese, si trovava a terra in lacrime. L’accaduto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza ed è stato condiviso dalle forze dell’ordine.

L’ira dei passanti

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione anche di altri passanti, che dopo essersi accorti di ciò che stava succedendo si sono scagliati contro l’uomo, che ha quasi sfiorato il linciaggio. Anche in questo caso è stato determinante l’intervento dell’ex carabiniere, che è riuscito ad evitare che la situazione degenerasse ulteriormente fino all’arrivo dei colleghi. Le forze dell’ordine hanno arrestato l’aggressore con l’accusa di tentato omicidio.