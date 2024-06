Oggi, venerdì 21 giugno, a Taranto davanti all’ex Ilva si è svolto l’incontro tra Fedez e il Codacons, dopo anni di lunghe battaglie hanno deciso di unirsi per una importante battaglia: la salute delle persone e la salvaguardia ambientale della comunità.

Oltre a Fedez e a Carlo Rienzi, presidente dell’Associazione dei consumatori, erano presenti davanti la fabbrica 30 vittime dell’ex Ilva, le mamme dei bambini con gravi problemi genetici e Valerio Cecinati, primario del reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

“E’ sconcertante che nel 2024, in un Paese come l’Italia, ci siano degli scenari in cui si debba scegliere tra il diritto al lavoro e la propria salute. Mi parlavano anche di cumuli di amianto ancora lì, è uno scenario distopico“. Queste le prime parole del rapper all’incontro avvenuto in queste ultime ore.