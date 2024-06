Fedez ha deciso di aprire un canale su OnlyFans. L’annuncio del rapper è arrivato nel corso dell’ultima puntata del programma radiofonico La Zanzara, con tanto di frecciatina a Selvaggia Lucarelli.

Fedez apre un canale OnlyFans e fa tremare la Lucarelli

Durante l’ultima puntata del programma radiofonico La Zanzara, Fedez ha chiamato Giuseppe Cruciani per fare un grande annuncio. Il rapper ha deciso di sbarcare su OnlyFans e ha già chiuso una collaborazione con alcuni creator americani. La frecciatina a Selvaggia Lucarelli è stata inevitabile, ma c’è da dire che l’assist l’ha fornito “Crux“.

L’annuncio di Fedez e la provocazione di Cruciani

“Ho deciso di aprirmi un profilo OF e volevo dirlo prima a te, so che ci tieni a queste cose. Lo dico prima a te che ai miei genitori“, ha esordito Fedez. Cruciani ha replicato tirando in ballo Selvaggia Lucarelli:

“Per fortuna, avevo pensato a qualcosa di brutto, meno male. Poi dopo ho anche pensato mi volessi dire che avevi intenzione di scrivere un libro sulla Lucarelli“.

Cosa posterà Fedez su OnlyFans?

Fedez ha colto al balzo l’assist di Cruciani e ha esclamato: “Comunque adesso che mi hai dato l’idea sulla Lucarelli ora faccio anche quello“. Provocazioni a parte, Federico Lucia sbarcherà su OnlyFans perché ha chiuso una collaborazione con alcuni creator americani, ma non ha intenzione di pubblicare contenuti vietati ai minori. “Senza esagerare“, ha garantito il rapper.