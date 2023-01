Tasso alcolemico tre volte oltre il consentito: patente ritirata e sequestro del mezzo

La Polstrada ha effettuato numerosi controlli sull’autostrada A4 e il Terraglio.

La polizia ha trovato due automobilisti con tasso alcolemico tre volte oltre il consentito e un camionista che guidava a zig zag.

Screening e accertamenti

La polizia ha sottoposto a screening e accertamenti automobilisti di varie età con la collaborazione del personale medico della questura lagunare.

I conducenti sanzionati sono 9 in tutto tra i quali c’era uno sotto effetto di droghe.

Camionista guidava a zig zag

Gli agenti hanno fermato un camionista straniero che guidava il mezzo zigzagando in autostrada.

L’autista dell’autoarticolato aveva un tasso alcolemico sopra i 2.50 g/l, cinque volte oltre il limite consentito per legge. Il codice della strada non prevedeva nessun limite di tolleranza per gli autotrasportatori

Per i conducenti che hanno un quantitativo di alcol tre volte superiore al limite consentito è previsto il ritiro della patente. A chi infrange questa legge viene, inoltre, sequestrato il mezzo per la successiva confisca.

Neopatentati denunciati per guida in stato di ebrezza

Durante i controlli da parte degli agenti della Polstrada due automobilisti neopatentati sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza. Il Codice della strada prevede in questi casi un aggravio delle sanzioni nella decurtazione dei punti dalla patente. Quest’ultima viene sospesa.

