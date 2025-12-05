Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, è stata trovata viva dopo 11 giorni di assenza. La giovane era nascosta nella mansarda del suo amico Dragos Ioan Gheormescu, che ha chiesto pubblicamente scusa per il suo comportamento. Le immagini delle telecamere del 24 novembre, poco prima della scomparsa, mostrano i due insieme e sereni, rivelando i contorni di un allontanamento volontario che hanno mobilitato le forze dell’ordine.

Ritrovamento di Tatiana Tramacere, il lieto fine dopo 11 giorni: le immagini della mansarda e delle telecamere prima della sparizione

Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, è stata finalmente ritrovata viva ieri sera, giovedì 4 dicembre, dai carabinieri all’interno della mansarda dell’abitazione di Dragos Ioan Gheormescu, suo amico. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal TG1, la giovane è stata ritrovata dai carabinieri in un piccolo stanzino all’interno di una mansarda a Nardò, collegata all’abitazione dell’amico, il 30enne sospettato di averla nascosta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tg1 Rai (@tg1_rai_official)

Le indagini avevano preso il via dopo la sua scomparsa la sera del 24 novembre, quando le telecamere di videosorveglianza della città hanno ripreso la giovane insieme a Dragos, tranquilli e sottobraccio, mentre attraversavano il parco Raho e si dirigevano verso l’abitazione del 30enne in via Tafuri Giovan Bernardino. Tatiana, che indossava un cappottino, e Dragos, con una felpa, apparivano sereni e in confidenza, parlando lungo il tragitto. Da quel momento, la ragazza non era più stata vista uscire dalla casa, dove avrebbe scelto di rimanere per una pausa di riflessione. Ecco il video in esclusiva al TG1:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tg1 Rai (@tg1_rai_official)

Tatiana Tramacere trovata viva: le scuse dell’amico Dragos e il video prima della scomparsa

Dragos Gheormescu, davanti alle telecamere dei giornalisti, ha chiesto scusa per il suo comportamento, dichiarando:

“Sono profondamente rammaricato ed anche alla luce della giornata di ieri e degli interventi degli organi di polizia chiedo scusa ai genitori e ai parenti di Tatiana, ai militari dell’Arma e ai magistrati e a tutta la comunità di Nardò ed alla signora Teresa e ai suoi figli proprietari della casa dove dimoro“.

Il giovane ha aggiunto di aver agito in accordo con Tatiana, spiegando che il loro forte legame e la volontà della ragazza di staccare dalla routine quotidiana hanno determinato l’allontanamento volontario.

L’inchiesta della Procura di Lecce, coordinata dal pm Massimiliano Carducci, prende ora in considerazione contestazioni come procurato allarme e simulazione di reato, senza escludere ulteriori ipotesi. Nonostante le verifiche investigative, Tatiana è tornata dalla famiglia in buone condizioni, accolta senza pressioni, mentre le autorità continuano a chiarire le circostanze dell’allontanamento.