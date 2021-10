Tavola da snowboard: come scegliere e le offerte

La tavola da snowboard è l'elemento essenziale per questa disciplina sportiva e se ne trovano di diversi modelli a seconda dello stile.

Con la prima neve che è scesa su alcune zone di montagna, cresce in molti il desiderio di partire e cimentarsi con lo snowboard. Per praticare questa disciplina sportiva, è fondamentale soprattutto la tavola da snowboard che bisogna scegliere in modo adeguato basandosi su alcuni fattori e requisiti essenziali. Qui una guida sui modelli migliori.

Tavola da snowboard

Uno strumento fondamentale che fa parte dell’attrezzatura da snowboard. Non può mancare la tavola da snowboard con la quale cimentarsi e fare salti, oltre che partecipare a gare e molto altro. Per chi sta per iniziarsi a questa disciplina sportiva, ci sono una serie di requisiti da considerare per acquistare la prima tavola da snowboard che deve rispondere a determinati requisiti.

Una attrezzatura che è realizzata in diverse misure in modo da adattarsi sia alle caratteristiche fisiche, ma anche tecniche di ciascun rider, il termine con il quale sono indicati i patiti dello snowboard. L’altezza è un fattore importante soprattutto per coloro che hanno una corporatura che non è conforme a certi standard.

Per quanto riguarda il peso non bisogna fare riferimento a una misura che sia specifica e corretta, ma a una gamma di misure che sono importanti per garantire e fornire la giusta tavola da snowboard. La lunghezza tende a variare a seconda del modello, ma anche del tipo di uso che si ha intenzione di farne.

Una tavola troppo corta non è indicata dal momento che non favorirebbe un buon sostegno e appoggio nel momento dei salti o di altre tecniche in cui cimentarsi. Non è indicata neanche troppo lunga dal momento che risulterebbe alquanto difficile da gestire e con un aumento maggiore di energie durante l’utilizzo stesso del mezzo.

Tavola da snowboard: modelli

Non è facile indicare e scegliere la tavola da snowboard adatta considerando i vari modelli che si trovano sul mercato e si adattano alle necessità e bisogni di ciascuno. Una attrezzatura dalle fantasie e dai modelli molto colorati che si adatta sia ai bambini, ma anche agli adulti, a prescindere che siano uomini o donne.

La tavola da snowboard tende a classificarsi in base ad alcuni criteri, come lo stile del riding, ma anche il tipo di terreno, anche se è bene dire che non ci sono delle vere e proprie differenze tra un modello e l’altro. I modelli variano anche in base ad alcune caratteristiche fisiche, quali altezza, peso e il numero di scarpone.

In seguito alle dovute differenze e criteri, si distinguono i modelli a seconda dello stile che può essere freeride, quindi per fuoripista con la neve fresca. In questo caso, è meglio puntare a una tavola che abbia la lunghezza maggiore rispetto alla media. All mountain, come dice la parola, sono adatte per qualsiasi tipo di terreno montano.

Nello stile All Mountain, quindi adatto per fuoripista, pista battuta o anche nel park oppure nello snowpark, compreso i salti e i pipe, bisogna optare per tavole che abbiano una certa lunghezza. Nel park o freestyle le tavole sono più corte per permettere evoluzioni, trick, muretti, ecc. Sono tavole resistenti e morbide con una ottima adattabilità alle superfici di slide. Infine, le splitboard che stanno ottenendo sempre più consensi. Sembrano degli sci in quanto è divisa verticalmente in due parti.

Tavola da snowboard Amazon

Per chi ha intenzione di partire per la settimana bianca e cimentarsi con lo snowboard, sono diversi i i modelli di tavola da comprare, anche in base alle ultime offerte. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica qui presente mostra i tre migliori modelli di tavola da snowboard tra quelli più apprezzati e voluti dai consumatori.

1)Airtracks snowboard set tavola Steezy

Un set che comprende sia la tavola per i rider che hanno un livello intermedio, che vogliono cimentarsi in nuove esperienze come il park in modo da garantire ottimi livelli e prestazioni. Oltre alla tavola, gli attacchi per soddisfare le esigenze di ciascuno; gli scarponi all mountain per ogni terreno e la sacca per riporre il tutto all’interno.

2)Burton 10696105000

Un modello di tavola per lo stile freestyle adatto alla donna in taglia 148. Un modello multicolore Ottima per chi è alle prime armi e vuole correggere alcuni errori. Ha un flex molto morbido e consigliata, considerando anche la marca che è sinonimo di qualità e di garanzia. Una tavola dai bordi smussati e anche molto elegante.

3)Tavola snowboard Jones Frontier

Un modello di tavola per il freeride con la coda freestyle. Jones Frontier progetta modelli di tavola da snowboard che sono perfette per il park e lo snowpark. Garantisce una ottima stabilità nei terreni. Le prestazioni sono ottimali e senza difficoltà. Di colore blu con fantasia che raffigura la montagna a rappresentare e ricordare questa disciplina sportiva.

Insieme alla tavola da snowboard, ecco anche i migliori occhiali adatti sia per lo sci che per questa disciplina sportiva.